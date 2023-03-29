Фестиваль рыбной ловли провели в Индии. Традиции уже несколько сотен лет

Новости Индии. Жители Индии чтят традиции, даже самые необычные. Так, в Мадурае существует фестиваль рыбной ловли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводится он после сбора урожая риса.

Вот уже сотни лет в это время десятки индийцев вооружаются сетями и отправляются к реке. Начинается рыбалка ранним утром. Так что жители соседних деревень приезжают с рассветом. Сегодня мероприятие крайне популярно: участие в фестивале в 2023 году приняли 2 000 человек. Среди рыбаков как мужчины, так и женщины. Присоединились даже дети. Объединяет участников одно: все рыбаки спешат похвастаться своим уловом.