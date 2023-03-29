Робота, который печатает биоматериалы прямо внутри тела, разработали в Австралии
Новости Австралии. Команда инженеров из Австралии разработала робота, который умеет печатать биоматериалы непосредственно внутри человеческого тела, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы они хорошо приживались, ученые используют биочернила и живые клетки. Так можно избежать повреждения тканей и разрыва кровеносных сосудов.
Тан Нхо До, директор лаборатории медицинской робототехники:
Такие гибкие роботы очень хороши для работы с человеческим телом, потому что они в основном сделаны из мягких материалов, таких как силикон. Это означает, что они могут поместиться в любую область внутри человеческого тела.
В настоящее время материалы, которые впоследствии использует робот, создаются вне человеческого тела. По словам специалистов, это значительно снижает риски кровопотери и распространения инфекций. Хотя некоторые модернизации устройство все же ожидают, но спешить в таком деле разработчики точно не будут. Они лишь надеются, что уникальный робот упростит ряд медицинских процедур.
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