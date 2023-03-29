Робота, который печатает биоматериалы прямо внутри тела, разработали в Австралии

Новости Австралии. Команда инженеров из Австралии разработала робота, который умеет печатать биоматериалы непосредственно внутри человеческого тела, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы они хорошо приживались, ученые используют биочернила и живые клетки. Так можно избежать повреждения тканей и разрыва кровеносных сосудов.

Тан Нхо До, директор лаборатории медицинской робототехники:

Такие гибкие роботы очень хороши для работы с человеческим телом, потому что они в основном сделаны из мягких материалов, таких как силикон. Это означает, что они могут поместиться в любую область внутри человеческого тела.