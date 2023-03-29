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В Греции ликвидировали террористическую сеть

29 марта 2023 13:40
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Новости Греции. В Греции обнаружена и ликвидирована террористическая сеть, которая планировала удары по разным объектам на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции ликвидировали террористическую сеть-1

В ходе совместной масштабной операции национальной разведслужбы и греческой полиции были задержаны два гражданина Пакистана. Они уже выбрали объекты в центре Афин и тщательно спланировали план атаки. Для того чтобы успешно ее совершить, они искали сообщников среди жителей столицы. В рамках расследования полиция провела обыски по многим адресам в Афинах, а также на юге Греции.

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# Национальная безопасность # Новости Греции # Фотофакт

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