В Греции ликвидировали террористическую сеть

Новости Греции. В Греции обнаружена и ликвидирована террористическая сеть, которая планировала удары по разным объектам на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе совместной масштабной операции национальной разведслужбы и греческой полиции были задержаны два гражданина Пакистана. Они уже выбрали объекты в центре Афин и тщательно спланировали план атаки. Для того чтобы успешно ее совершить, они искали сообщников среди жителей столицы. В рамках расследования полиция провела обыски по многим адресам в Афинах, а также на юге Греции.