Фейерверки, миллионы фонариков и танцующие драконы. В Китае красочно празднуют Новый год

Новости Китая. В Китай и другие страны Восточной Азии пришел Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник Весны – самое продолжительное и красочное торжество. Повсюду зажигаются миллионы фонариков, а под треск хлопушек и фейерверков на улицах танцуют драконы и львы.

Отмечают этот праздник несколько недель. Миллионы китайцев в это время возвращаются на родину, чтобы встретить Новый год среди близких и друзей. Сезон таких поездок считается крупнейшим в мире миграционным явлением.

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