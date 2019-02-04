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Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР и весь китайский народ с наступающим Праздником Весны

04 февраля 2019 18:07
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина и весь китайский народ с наступающим Праздником Весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР и весь китайский народ с наступающим Праздником Весны-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надеюсь, что реализуемые под Вашим личным руководством реформы приведут к осуществлению китайской мечты о великом возрождении нации, а в развитии отношений между Беларусью и Китаем будут достигнуты новые крупные прорывы.

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# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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