В Канаде с рельсов сошли несколько десятков вагонов товарного поезда, есть жертвы

Новости Канады. Не менее трех человек погибли в результате железнодорожной аварии в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В провинции Британская Колумбия с рельсов сошли несколько десятков вагонов товарного поезда. Жертвами инцидента стали два машиниста и инженер.

Компания-владелец состава сообщила, что опасных грузов на борту не было. По факту аварии начал расследование совет по безопасности на транспорте Канады.