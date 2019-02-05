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В Канаде с рельсов сошли несколько десятков вагонов товарного поезда, есть жертвы

05 февраля 2019 08:42
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Новости Канады. Не менее трех человек погибли в результате железнодорожной аварии в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде с рельсов сошли несколько десятков вагонов товарного поезда, есть жертвы-1

В Канаде с рельсов сошли несколько десятков вагонов товарного поезда, есть жертвы-3

В провинции Британская Колумбия с рельсов сошли несколько десятков вагонов товарного поезда. Жертвами инцидента стали два машиниста и инженер.

Компания-владелец состава сообщила, что опасных грузов на борту не было. По факту аварии начал расследование совет по безопасности на транспорте Канады.

В Канаде с рельсов сошли несколько десятков вагонов товарного поезда, есть жертвы-6

В Канаде с рельсов сошли несколько десятков вагонов товарного поезда, есть жертвы-8

# Авария # Фотофакт

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