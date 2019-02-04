Китайский Новый год-2019: показываем, как отметили Праздник Весны в студгородке БГУ

Новости Беларуси. Чтобы гости из Поднебесной чувствовали себя как дома. В Минске отмечат Новый год по восточному календарю. Праздник проходит в студгородке БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иностранные студенты для гостей подготовили несколько тематических зон. Это мастер-классы по лепке пельменей и каллиграфии, изготовлению цветочных композиций, чайной церемонии и искусству оригами из красной бумаги. Ярким аккордом празднования стал запуск полусотни хлопушек.

Сюй Цзымин, студент БГУ: Сейчас у Беларуси с Китаем дружба. Много китайцев приезжают сюда работать, учиться и так далее.

Александр Жук, заместитель декана факультета доуниверситетского образования БГУ:

В университете в настоящее время уже около тысячи китайских студентов. Мы захотели им как-то помочь почувствовать себя ближе к дому, ближе к своей семье. Люди далеко и, конечно, скучают по родным и близким, а Новый год в какой-то степени праздник семейный.

Кстати, Новый год в Поднебесной, который, к слову, называют Праздником Весны, будут отмечать до 20 февраля.

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