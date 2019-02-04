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Белорусы креативно поздравили жителей Китая с наступающим Новым годом

04 февраля 2019 08:35
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Новости Беларуси. Необычное поздравление китайским друзьям с наступающим праздником весны подготовили белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы креативно поздравили жителей Китая с наступающим Новым годом-1

Идея создания видеоролика принадлежит посольству Беларуси в Китае. К инициативе присоединились несколько сотен людей из разных регионов нашей страны.

Белорусы креативно поздравили жителей Китая с наступающим Новым годом-4

По случаю наступающего Нового года по лунному календарю в адрес жителей Китая белорусы выражают наилучшие пожелания и дружественное отношение.

Белорусы креативно поздравили жителей Китая с наступающим Новым годом-7

# Праздники # Культура # Фотофакт

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