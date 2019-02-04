Белорусы креативно поздравили жителей Китая с наступающим Новым годом

Новости Беларуси. Необычное поздравление китайским друзьям с наступающим праздником весны подготовили белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея создания видеоролика принадлежит посольству Беларуси в Китае. К инициативе присоединились несколько сотен людей из разных регионов нашей страны.