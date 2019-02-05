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На Гавайях могут запретить продавать сигареты людям младше 100 лет

05 февраля 2019 08:51
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Новости США. На Гавайях могут ввести запрет на продажу сигарет для людей младше 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гавайях могут запретить продавать сигареты людям младше 100 лет-1

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение. Планируется, что он вступит в силу к 2024 году и будет реализовываться поэтапно. Сначала табачные изделия будет разрешено продавать гражданам старше 30. С каждым годом возраст будут увеличивать на 10 лет.

Отметим, на Гавайях действуют одни из самых строгих законов, регулирующих продажу табака. В 2016 году Гавайи стали первым американским штатом, где возраст продажи табака увеличили до 21 года.

# Закон # Фотофакт

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