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Федосова о переговорах РФ и Украины: Киеву не дают фыркнуть, развернуться и хлопнуть дверью

29 мая 2025 20:01
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог Виктория Федосова. Обсудим самые актуальные темы. 

Федосова о переговорах РФ и Украины: Киеву не дают фыркнуть, развернуться и хлопнуть дверью -2

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:
Интересное было заявление из Турции. Хакан Фидан заявил, что Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США, если не продолжит проявлять гибкость в мирном процессе вокруг Украины. Это вот пошли заявления после визга из Киева, мол, Россия, предоставь меморандум сейчас же, твою версию. Это странно. Турция не первый раз уже вклинивается в переговорный процесс со своими немножко выходящими из рамок посредничества заявлениями, но тем не менее остается для нас приемлемым посредником. Видимо, выбирая между плохим и очень плохим, выбираем стамбульские переговоры. Что касается потенциальных встреч 2-го числа, Украина же не просто так молчит и не говорит, что поедет на встречу. Я не знаю, были ли актуальные новости, подтвердили ли они свою готовность поехать. 

Григорий Азаренок, СТВ:
Кислица убежал от вопроса, не стал отвечать, поедут они или не поедут. Буквально час назад Кислица не ответил еще.

Виктория Федосова:
Да, они убегают от журналистов, приходящих к ним с этим вопросом. Потому что у них сейчас клинч произошел. У нас с ними клинч. Они сидят и ждут, пока мы им покажем вариант меморандума, чтобы его показать в прессе и сказать, что Россия сошла с ума со своими требованиями. Хотя, я так понимаю, там ничего страшного.

Григорий Азаренок:
Я могу сейчас назвать, что там в меморандуме написано. Признание четырех областей, нейтральный статус Украины и так или иначе переформатирование русофобских законов, что касается языка, веры и всего остального.

Виктория Федосова:
Это то, что мы интуитивно понимаем, что в этом меморандуме, на основании целей нашей специальной военной операции. Лавров, Песков, все, кто как-то причастен к комментированию, сказали: мы комментировать публично пункты меморандума не будем, украинцы, приезжайте в Стамбул, мы вам подробно все расскажем и покажем. Потому что им не дают провести провокацию, фыркнуть, развернуться и хлопнуть дверью, как они планировали сделать, прервав этот переговорный процесс на этапе, когда Россия покажет этот меморандум. Поэтому все остаются при своих. Мы приедем также в Стамбул. Опять сутки, наверное, будут там ждать украинскую делегацию, когда она соизволит туда приехать. Они получат пинка от Трампа, от Рубио и снова приедут на эти переговоры. Как развиваться ситуация будет, не знаю, непредсказуемо. Но пока, мне кажется, больше по инерции того, что мы уже видели.

# Григорий Азаренок # Виктория Федосова # Международная политика

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