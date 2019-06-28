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Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях

28 июня 2019 11:45
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Новости России. В районе аэропорта Шереметьево временно изменены маршруты из-за скопления воды. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Мосгортранса.  

«Маршруты № 817, 851 в районе Шереметьево временно изменили (скопление воды). В сторону аэропорта после остановки «Монумент» автобусы едут сразу к терминалам E, F и D, затем по Шереметьевскому шоссе до остановки «Индустриальный парк «Шереметьево», – говорится в сообщении.  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-1

Фото: instagram.com/dianadesignstudio  

Пользователи соцсетей не остались в стороне и активно делятся фотографиями залитых дождём улиц. На кадрах видно, что автомобилистам придётся сложно.  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-4

Фото: instagram.com/dianadesignstudio  

«Шереметьево утонуло после дождя. Всегда там после дождя по пороги воды, когда еду с дачи или на дачу – остерегаюсь в ливень. А сейчас там и вовсе утопило машины... Ливнёвка там не работает, но в этот раз Шереметьево утонуло, как никогда прежде не тонуло... После дождичка в четверг... и пятницу», – написала пользователь Диана.  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-7

Фото: instagram.com/dianadesignstudio  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-9

Фото: instagram.com/dianadesignstudio  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-11

Фото: instagram.com/dianadesignstudio  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-13

Фото: instagram.com/dianadesignstudio  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-15

Фото: instagram.com/dianadesignstudio  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-17

Фото: instagram.com/dianadesignstudio  

«На пересечении ул. Авиационная с Лобненским шоссе возле Аэропорта «Шереметьево» регулярно во время дождей происходит затопление дороги, и перекресток превращается в огромное озеро. Проехать не могут автомобили. Сегодня 28.06.2019 г. ситуация на данном участке критическая: автомобили глохнут, проехать невозможно», – сообщил пользователь Руслан.  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-20

Фото: instagram.com/ruslanm.7  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-22

Фото: instagram.com/ruslanm.7  

Воды по пояс. Затопление улиц в районе аэропорта Шереметьево в 11 фотографиях-24

Фото: instagram.com/vorobevdmitriy  

В начале лета 2019 года в Симферополе выпал град размером с куриное яйцо. 

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