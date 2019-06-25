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Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов в 737 МАХ

25 июня 2019 06:51
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Более 400 пилотов подали иск против Boeing. Они обвиняют компанию в намеренном сокрытии информации о дефектах в системах управления самолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самолётах Boeing 737 MAX и 737 NG обнаружили бракованные детали

Пилоты заявляют, что из-за приостановки полетов они понесли финансовые потери. Слушание по данному делу состоится в суде Чикаго в октябре.

Напомним, полеты лайнеров модели 737 МАХ приостановили во многих странах мира после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Жертвами трагедий стали десятки человек.

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов в 737 МАХ-1

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов в 737 МАХ-3

# Самолет # Фотофакт

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