Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов в 737 МАХ

Более 400 пилотов подали иск против Boeing. Они обвиняют компанию в намеренном сокрытии информации о дефектах в системах управления самолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самолётах Boeing 737 MAX и 737 NG обнаружили бракованные детали

Пилоты заявляют, что из-за приостановки полетов они понесли финансовые потери. Слушание по данному делу состоится в суде Чикаго в октябре.

Напомним, полеты лайнеров модели 737 МАХ приостановили во многих странах мира после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Жертвами трагедий стали десятки человек.