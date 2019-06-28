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ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск». Комментарий МИД Беларуси

28 июня 2019 13:50
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Новости Украины. Беларусь поддерживает действия, направленные на возвращение мира на украинской земле и готова оказывать в этом содействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск». Комментарий МИД Беларуси-1

Так в МИД нашей страны прокомментировали передачу четверых пленных из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которая несколько часов назад состоялась на территории Национального аэропорта «Минск».

ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск». Комментарий МИД Беларуси-4

ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск». Комментарий МИД Беларуси-6

Переговоры о передаче пленных велись несколько месяцев. Они не покидали территорию воздушной гавани и в ближайшее время вылетят в Киев.

ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск». Комментарий МИД Беларуси-9

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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