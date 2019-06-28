ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск». Комментарий МИД Беларуси

Новости Украины. Беларусь поддерживает действия, направленные на возвращение мира на украинской земле и готова оказывать в этом содействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так в МИД нашей страны прокомментировали передачу четверых пленных из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которая несколько часов назад состоялась на территории Национального аэропорта «Минск».