Снежная буря в Эстонии оставила без света тысячи домов

Новости Эстонии. Непогода в Эстонии оставила без света 10 тысяч домов. На страну обрушились снежная буря и ледяной дождь. Больше всего пострадал остров Сааремаа – там жители более 6 тысяч домохозяйств находятся без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.