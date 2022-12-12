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Снежная буря в Эстонии оставила без света тысячи домов

12 декабря 2022 14:23
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Новости Эстонии. Непогода в Эстонии оставила без света 10 тысяч домов. На страну обрушились снежная буря и ледяной дождь. Больше всего пострадал остров Сааремаа – там жители более 6 тысяч домохозяйств находятся без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежная буря в Эстонии оставила без света тысячи домов-1

Энергоснабжающая организация уверяет, что делает все необходимое, и просит эстонцев не устранять поломки самостоятельно. Тем временем департамент транспорта ввел специальный режим техобслуживания на дорогах. Жителям рекомендовано не пользоваться автомобилями без особой необходимости.

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# Природные катаклизмы # Новости Эстонии # Фотофакт

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