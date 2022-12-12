Прямой эфир

В Нидерландах фермеры устроили ночной заезд на тракторах

12 декабря 2022 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. Работники сельскохозяйственной сферы устроили ночной заезд на тракторах, украшенных праздничными гирляндами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах фермеры устроили ночной заезд на тракторах-1

Таким образом аграрии вновь решили заявить о своих правах. Ранее правительство объявило о планах по сокращению фермерских хозяйств. По требованию Евросоюза, нидерландские власти намерены ликвидировать до 3 тысяч животноводческих предприятий, в результате чего люди рискуют остаться без работы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Нидерландов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британия готовится к забастовке медсестер – переносят даже операции
12 декабря 2022 14:13

Британия готовится к забастовке медсестер – переносят даже операции

Наводнение затопило турецкую Анталью. По улицам плавают припаркованные машины
12 декабря 2022 11:16

Наводнение затопило турецкую Анталью. По улицам плавают припаркованные машины

Названа вероятная причина пожара в торговом центре в Балашихе
12 декабря 2022 11:11

Названа вероятная причина пожара в торговом центре в Балашихе