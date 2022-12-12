В Нидерландах фермеры устроили ночной заезд на тракторах

Новости Нидерландов. Работники сельскохозяйственной сферы устроили ночной заезд на тракторах, украшенных праздничными гирляндами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом аграрии вновь решили заявить о своих правах. Ранее правительство объявило о планах по сокращению фермерских хозяйств. По требованию Евросоюза, нидерландские власти намерены ликвидировать до 3 тысяч животноводческих предприятий, в результате чего люди рискуют остаться без работы.