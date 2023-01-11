«Евро и был перекрашенным долларом». Почему Запад выбрал неправильную стратегию экономического развития?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

На самом деле, вероятнее всего, внешние силы будут использовать общую нестабильность в регионе, новую холодную войну для очередной попытки раскачать изнутри ситуацию в Беларуси. Тем более, что финансируемая Польшей оппозиция белорусская, которая где-то там существует и периодически появляется, напоминая о себе. Хотя в прошлом году никак себя не проявила, но эта стойкость и уверенность, которая сегодня из уст лидера Республики Беларусь Александра Лукашенко звучит, многих драконит.

Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

Но во всем, что сейчас происходит, я вижу реальную сторону и медийную. Если говорить о белорусской оппозиции вне системы и уже вне граничной, то это внешний проект времен колониализма. Такое мы уже видели на Кубе, проект Гуайдо, который прямо сейчас заканчивается абсолютно ничем по Венесуэле. С другой стороны, у нас любая кризисная ситуация сегодня после 2020 года, я считаю, будет развиваться по двум направлениям. Внешние силы, будь то физические, военные, дипломатическое давление, экономическое и санкционное давление. И медийный контроль внутри пространства. Нельзя забывать, что сегодня мы в открытом информационном пространстве мало того, что пользуемся иностранной и глубоко враждебной технологией, социальные сети сегодня – это технология военная. Когда тебя как общество взламывают через системы информационного присутствия, которые у каждого жителя есть. Так вот, возвращаясь к ситуации в Беларуси и влиянию Украины на процессы здесь, да, есть находящиеся на территории Литвы и Польши, в Киеве отдельные центры военной силы, политической силы, как они себе это представляют политику. Но гораздо большим и серьезным вызовом является то, что медийный контроль пространства внутри Беларуси и в России тоже за счет наличия технологий американских информационных, он сегодня допускает возможность взлома системы, грубого силового информационного взлома. Когда эксперт правильно сказал, я просматриваю и The Washington Post, и The New York Times, и The Guardian. The Guardian была очень левацкой газетой. И была газетой, которая единственная в Англии более-менее адекватно писала о конфликте беженцев на территории Беларуси. За год The Guardian стала не просто рупором, а основным военным рупором. И это официальные источники.

То есть это большие медиа с именем. Но при этом при всем не забывайте: в Сети каждый конкретный человек, ноунейм абсолютный, который транслирует сегодня свое мнение, будь то реальный человек или бот, это точно такой же источник информации, который влияет на вас. И за счет массовости этих источников, за счет обработки каждого конкретного человека, масса источников, вот здесь может быть гораздо опаснее, чем то, что соберут за остаточную стоимость из политического, военного, дипломатического и санкционного присутствия иностранные западные государства против Беларуси. В 2023 году мы тоже будем испытывать информационное давление оттуда. В 2024 еще больше, в 2025 это будет крещендо. К этому времени будут дополнительные технологии, которые будут влиять на нас гораздо хуже. И там уже тоже дополненная реальность разобьет пополам ту реальность, о которой мы говорим сейчас в Европе, которая уходит технологическая реальность. Она уходит, и бог с ней, если мы можем жить в дополненной, скажут те, кто хотел бы этого. И вся Европа, отказавшись от своего производства, окажется в рамках нормальной медийной дополненной реальности, которую создало США.

Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:

И которую описал в машине времени Герберт Уэллс. Глеб Лавров:

И если уж на то пошло, первую концепцию матричной действительности, которую описывал Сэмюэль Дилэни в «Падении башен», это 60-е годы, он говорил о том, что такая действительность появится, чтобы нивелировать проблемы в экономике. И в этой действительности будет вечная война. Мы будем всегда бояться вечной войны, которая где-то есть и о ней пишут. У нас есть живые свидетели, которые постоянно об этом сообщают. При этом там на самом деле войны-то не было. Я не говорю, что украинский кризис – это нереальная война. Это очень реальная война. Но использовать ее как постоянный информационный фон – это тоже бизнес. И этому будут учиться.

Надежда Сасс:

Вы еще вспомнили о проблемах в экономике. Как будет развиваться мировая экономика в 2023 году? Вот такие данные имеем на данный момент, весь прошлый год центральные банки ключевых центров капиталистической экономики боролись с высокой инфляцией, повышая процентные ставки, тем самым подрывая основы для экономического роста. Продолжится ли такая консервативная политика в этом году? Что же в конечном итоге ждет ту же валютную пару евро-доллар. Потому что оказалось, что евро-валюта вообще будет уничтожена за 2022 год и при том, что США это было бы выгодно.