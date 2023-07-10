«Это просто невообразимо». Вот какую 3D-копию Луны создали художники в Чили

Новости Чили. В столице Чили теперь можно полежать под 3D-копией Луны и звездным небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В любую погоду. Луну создал британский художник Люк Джеррам. Ее диаметр – 7 метров.

Сесилия Хоркера, посетительница музея:

Мы подарили себе этот незабываемый визит, чтобы немного больше узнать о Луне. Плюс это просто невообразимо. Луна всегда меня очаровывала, а теперь я смогла оказаться к ней ближе. Удивительно. Это место расслабляет, интересно прийти с детьми.