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«Это просто невообразимо». Вот какую 3D-копию Луны создали художники в Чили

10 июля 2023 09:48
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Новости Чили. В столице Чили теперь можно полежать под 3D-копией Луны и звездным небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В любую погоду. Луну создал британский художник Люк Джеррам. Ее диаметр – 7 метров.

«Это просто невообразимо». Вот какую 3D-копию Луны создали художники в Чили-1

Сесилия Хоркера, посетительница музея:
Мы подарили себе этот незабываемый визит, чтобы немного больше узнать о Луне. Плюс это просто невообразимо. Луна всегда меня очаровывала, а теперь я смогла оказаться к ней ближе. Удивительно. Это место расслабляет, интересно прийти с детьми.

«Это просто невообразимо». Вот какую 3D-копию Луны создали художники в Чили-4

До этого Луна уже побывала в Торонто, Милане и Дубае. Теперь загадать желание пришло время и жителям Чили. Выставка продлится до 27 июля.

# Выставка # Марина Кишкурно # Новости Чили # Фотофакт

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