Новости Украины. В Украине союзные войска России и народной милиции ЛНР ликвидировали большую группу белорусских неонацистов, которые воевали за ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подтверждена смерть Ивана Марчука с позывным «Брест». Он был наемником из так называемого полка имени Калиновского. До этого был в составе «Французского легиона». С 2014 года белорус участвовал в преступлениях в Донбассе. Также сообщается, что еще несколько наших неонацистов были взяты в плен. Один из них – Сергей Дегтев с позывным «Клещ». Он участвовал в белорусских протестах в 2020 году, после чего уехал из страны и стал боевиком нацбата в Украине. По его словам, основными центрами базирования были гражданские объекты, например, торговые центры.

Нас обучали белорусские ребята, которые уже воюют тут с 2014 года. В торговом центре находилась моя группа, где-то в центре, рядом «Ашан» находится. Некоторые группы выезжали в Северодонецк. Известно о задержании еще одного белорусского неонациста. Ян Дюрбейко также участвовал в протестах в 2020 году. Тогда он активно вербовал белорусскую молодежь и был заключен под стражу по административному делу. После выхода на свободу уехал в Украину.