Евро всё падает – инфляция растёт. Как Германия столкнулась с экономическим кризисом?

Европейская валюта упала до 20-летнего минимума по отношению к доллару США на фоне экономической стагнации. Разрыв превысил 9%. Об этом сообщает Европейский центральный банк. По мнению аналитиков, такая ситуация связана с недавним замедлением экономического развития Европы, ростом цен на газ, конфликтом в Украине и слабой работой самого Европейского центрального банка. Напомним, инфляция в еврозоне достигла исторического максимума. Показатель превысил 8,5 %.