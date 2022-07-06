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Евро всё падает – инфляция растёт. Как Германия столкнулась с экономическим кризисом?

06 июля 2022 13:16
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Новости Германии. На фоне экономического кризиса евро начинает терять позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евро всё падает – инфляция растёт. Как Германия столкнулась с экономическим кризисом?-1

Европейская валюта упала до 20-летнего минимума по отношению к доллару США на фоне экономической стагнации. Разрыв превысил 9%. Об этом сообщает Европейский центральный банк. По мнению аналитиков, такая ситуация связана с недавним замедлением экономического развития Европы, ростом цен на газ, конфликтом в Украине и слабой работой самого Европейского центрального банка. Напомним, инфляция в еврозоне достигла исторического максимума. Показатель превысил 8,5 %.  

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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