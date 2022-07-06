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«Борис должен уйти». Как жители Великобритании относятся к премьер-министру?

06 июля 2022 11:46
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Новости Великобритании. Время Джонсона истекло. Премьер-министр Великобритании погряз в скандалах и ошибках. Такими заголовками пестрят местные газеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Борис должен уйти». Как жители Великобритании относятся к премьер-министру?-1

Джо Паркер, руководитель строительных проектов:  
Я думаю, что я в депрессии. Это единственное, что я могу сказать на самом деле. Они просто не понимают, что делают, и находятся в замешательстве. Борис должен уйти.  

Политическая коалиция Великобритании трещит по швам. Министры уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону – здесь подробности.  

# Кризис в ЕС # Борис Джонсон # Новости США # Фотофакт

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