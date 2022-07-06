«Борис должен уйти». Как жители Великобритании относятся к премьер-министру?

Новости Великобритании. Время Джонсона истекло. Премьер-министр Великобритании погряз в скандалах и ошибках. Такими заголовками пестрят местные газеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Паркер, руководитель строительных проектов:

Я думаю, что я в депрессии. Это единственное, что я могу сказать на самом деле. Они просто не понимают, что делают, и находятся в замешательстве. Борис должен уйти.