Теперь и в Латвии служба будет обязательной. Такую цель должны реализовать в течение 5 лет

Новости Латвии. В Латвии планируют вернуть призыв на военную службу. Для этого необходимо более 100 миллионов евро каждый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил министр обороны Прибалтийской республики, в течение пяти лет в стране должна появиться «служба защиты страны», так как нынешняя система воинской службы себя исчерпала. Напомним, ее основу составляют национальные Вооруженные силы, состоящие из контрактников – их около 6 000, и ополчения, примерно 8 500. Стоит отметить, что ополченцы служат в среднем по 20 дней в году. И подготовка у них соответствующая.

Кроме того, последние годы у латвийского государства были проблемы с привлечением новобранцев. В 2021 году на профессиональную службу поступили только около тысячи человек.