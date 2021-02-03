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В Стамбуле не утихают протесты студентов. Они выступают против нового ректора Босфорского университета

03 февраля 2021 15:29
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Новости Турции. В Стамбуле не утихают студенческие протесты. Очередная массовая акция завершилась разгоном и задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Стамбуле не утихают протесты студентов. Они выступают против нового ректора Босфорского университета-1

Студенты и преподаватели уже несколько недель выходят на улицы и выступают против нового ректора Босфорского университета, которого назначил президент страны. Дело в том, что согласно традиции своего главу ВУЗ всегда выбирал самостоятельно. Помимо этого, демонстранты требуют освободить четырех студентов, арестованных несколько дней назад.  

В Стамбуле не утихают протесты студентов. Они выступают против нового ректора Босфорского университета-4

Некоторые вступают в стычки с правоохранителями. Для разгона толпы полицейские применяют перцовые баллончики. Только за два дня протестов задержаны более 200 человек.  

# Акции протеста # Реджеп Тайип Эрдоган # Мелих Булу # Фотофакт

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