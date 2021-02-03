В Стамбуле не утихают протесты студентов. Они выступают против нового ректора Босфорского университета

Новости Турции. В Стамбуле не утихают студенческие протесты. Очередная массовая акция завершилась разгоном и задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты и преподаватели уже несколько недель выходят на улицы и выступают против нового ректора Босфорского университета, которого назначил президент страны. Дело в том, что согласно традиции своего главу ВУЗ всегда выбирал самостоятельно. Помимо этого, демонстранты требуют освободить четырех студентов, арестованных несколько дней назад.