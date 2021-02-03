В Уганде при столкновении пяти авто погибли 32 человека

Новости Уганды. Смертельное ДТП в Уганде. В результате столкновения пяти автомобилей погибли 32 человека, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Уганды. Смертельное ДТП в Уганде. В результате столкновения пяти автомобилей погибли 32 человека, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, водитель грузовика, который перевозил в кузове людей, не справился с управлением и протаранил легковушку. Последовала цепная реакция. В машины врезались еще три автомобиля.
Авария произошла на скоростном шоссе. Участок дороги ремонтировали, однако предупреждающих знаков установлено не было. Ведется расследование.