В Уганде при столкновении пяти авто погибли 32 человека

Новости Уганды. Смертельное ДТП в Уганде. В результате столкновения пяти автомобилей погибли 32 человека, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, водитель грузовика, который перевозил в кузове людей, не справился с управлением и протаранил легковушку. Последовала цепная реакция. В машины врезались еще три автомобиля.