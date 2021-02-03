Прямой эфир

В Уганде при столкновении пяти авто погибли 32 человека

03 февраля 2021 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Уганды. Смертельное ДТП в Уганде. В результате столкновения пяти автомобилей погибли 32 человека, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Уганде при столкновении пяти авто погибли 32 человека-1

По предварительным данным, водитель грузовика, который перевозил в кузове людей, не справился с управлением и протаранил легковушку. Последовала цепная реакция. В машины врезались еще три автомобиля.  

В Уганде при столкновении пяти авто погибли 32 человека-4

Авария произошла на скоростном шоссе. Участок дороги ремонтировали, однако предупреждающих знаков установлено не было. Ведется расследование.  

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Стамбуле не утихают протесты студентов. Они выступают против нового ректора Босфорского университета
03 февраля 2021 15:29

В Стамбуле не утихают протесты студентов. Они выступают против нового ректора Босфорского университета

Самый высокий показатель с начала пандемии. За неделю от коронавируса умерли более 96 тысяч жителей планеты
03 февраля 2021 13:16

Самый высокий показатель с начала пандемии. За неделю от коронавируса умерли более 96 тысяч жителей планеты

Байден подписал указы об отмене некоторых решений Трампа в сфере миграционной политики
03 февраля 2021 13:11

Байден подписал указы об отмене некоторых решений Трампа в сфере миграционной политики