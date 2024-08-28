«Это не план». Зеленский назвал мирную инициативу Китая политическим заявлением

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал китайский план по разрешению конфликта в Украине скорее политическим заявлением, чем решением кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее, премьер Индии Нарендра Моди посетил Киев. В своем интервью Зеленский сообщил, что Моди спросил его мнение о китайских предложениях. По мнению Зеленского, речь идет не о решении, а о заявлении, демонстрирующем, что Китай не забывает о войне.

В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум с призывом к переговорам и выступили за проведение международной мирной конференции с участием России и Украины.

После атаки украинских Вооруженных сил президент России Владимир Путин заявил, что переговоры невозможны с теми, кто наносит удары по мирным жителям и объектам инфраструктуры.