Прямой эфир

WSJ: шпионы Франции и ОАЭ взломали телефон Павла Дурова

28 августа 2024 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Телефон основателя Telegram Павла Дурова был взломан в 2017 году спецслужбами Франции и ОАЭ, пишет ТАСС со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

В материале указано, что операция носила название Purple Music. Сообщается, что Париж был обеспокоен тем, что члены террористической группировки «Исламское государство» использовали мессенджер Telegram с целью вербовки и планирования террористических актов.

Газета пишет, что компания Дурова продолжительный период времени не реагировала на повестки и судебные приказы, связанные с данной ситуацией. Telegram заявлял, что компанией не было осуществлено деятельности, противоречащей положениям Акта о цифровых услугах ЕС.

# Павел Дуров

Другие новости рубрики

Все новости
Глава МО Польши заявил, что страна поставила Украине все, что могла
28 августа 2024 08:56

Глава МО Польши заявил, что страна поставила Украине все, что могла

Пленный ВСУ: нам приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области
28 августа 2024 08:46

Пленный ВСУ: нам приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области

Пентагон не намерен снимать ограничения на удары ВСУ по РФ
28 августа 2024 08:39

Пентагон не намерен снимать ограничения на удары ВСУ по РФ