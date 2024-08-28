WSJ: шпионы Франции и ОАЭ взломали телефон Павла Дурова

Телефон основателя Telegram Павла Дурова был взломан в 2017 году спецслужбами Франции и ОАЭ, пишет ТАСС со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

В материале указано, что операция носила название Purple Music. Сообщается, что Париж был обеспокоен тем, что члены террористической группировки «Исламское государство» использовали мессенджер Telegram с целью вербовки и планирования террористических актов.