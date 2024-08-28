Главнокомандующему ВС Украины Александру Сырскому придется заплатить «огромную цену» за атаку на Курскую область. Такими словами высказал свое мнение экс-разведчик США и бывший инспектор ООН Скотт Риттер, пишет ТАСС.
Главнокомандующему ВС Украины Александру Сырскому придется заплатить «огромную цену» за атаку на Курскую область. Такими словами высказал свое мнение экс-разведчик США и бывший инспектор ООН Скотт Риттер, пишет ТАСС.
По словам Риттера, главнокомандующий ВСУ заранее понимал, что операция в Курской области не будет успешной.
Риттер подчеркнул, что армия РФ продолжает демонстрировать отличные результаты, в ходе которых Киев потеряет территории.