Риттер : Сырский платит большую цену за атаку на Курскую область

Главнокомандующему ВС Украины Александру Сырскому придется заплатить «огромную цену» за атаку на Курскую область. Такими словами высказал свое мнение экс-разведчик США и бывший инспектор ООН Скотт Риттер, пишет ТАСС.

По словам Риттера, главнокомандующий ВСУ заранее понимал, что операция в Курской области не будет успешной.