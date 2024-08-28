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Риттер : Сырский платит большую цену за атаку на Курскую область

28 августа 2024 09:33
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Главнокомандующему ВС Украины Александру Сырскому придется заплатить «огромную цену» за атаку на Курскую область. Такими словами высказал свое мнение экс-разведчик США и бывший инспектор ООН Скотт Риттер, пишет ТАСС.

По словам Риттера, главнокомандующий ВСУ заранее понимал, что операция в Курской области не будет успешной.

Риттер подчеркнул, что армия РФ продолжает демонстрировать отличные результаты, в ходе которых Киев потеряет территории.

# Скотт Риттер

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