Трамп неожиданно заявил о мировой войне из-за атаки ВСУ на Курскую область

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что наступление ВСУ на Курскую область способно привести к третьей мировой войне. Об этом пишет РИА Новости.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», – заявил он.

Он также заметил, что такие действия делают глобальный конфликт ближе.

6 августа ВСУ вошли в Курскую область, но их наступление было приостановлено. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операцию закончат разгромом сил Украины и выходом их к госгранице.