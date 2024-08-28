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Трамп неожиданно заявил о мировой войне из-за атаки ВСУ на Курскую область

28 августа 2024 09:05
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что наступление ВСУ на Курскую область способно привести к третьей мировой войне. Об этом пишет РИА Новости.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», – заявил он.

Он также заметил, что такие действия делают глобальный конфликт ближе.

6 августа ВСУ вошли в Курскую область, но их наступление было приостановлено. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операцию закончат разгромом сил Украины и выходом их к госгранице.

# Международная политика # Дональд Трамп

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