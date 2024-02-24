«Это контрпродуктивно» – Макрон обвинил протестующих фермеров в беспорядках во время сельхозвыставки

Продолжаются протесты европейцев и против аграрной политики своих властей. Так, французские фермеры ворвались на сельхозвыставку в Париже. Они требовали встречи с президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между охраной и аграриями произошли столкновения. На помощь полиции выехали спецотряды для подавления волнений. Протестующие стали закидывать правоохранителей своей же продукцией. Президент Франции все-таки посетил экспозицию, но отказался проводить открытые дебаты с простыми аграриями и провел лишь приватную встречу с представителями сельхозсоюзов.

Эмманюэль Макрон, президент Франции:

Сегодня утром мы услышали гнев, и я говорю это от имени всех фермеров: вы не помогаете никому из своих коллег, ломая стенды, делая ярмарку невозможной и в некотором смысле отпугивая семьи от приезда сюда. Это контрпродуктивно.

Такие обвинения в сторону протестующих не остаются незамеченными. Французские аграрии не намерены сворачивать свои акции, как и их коллеги. Фермерские протесты продолжаются и в остальной части Европы. Так, польские аграрии уже второй месяц выходят на митинги по всей стране. Они требуют от правительства сохранить льготы и субсидии для сектора, а также сократить импорт дешевой сельхозпродукции из Украины.