Медведев заявил, что у Мелони «проблемы с головой» из-за слов о ХАМАС и СВО

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Италии Джорджи Мелони о СВО в Украине «проблемами с головой» или «проявлением фашистского гена», пишет ТАСС.

24 февраля премьер-министры Бельгии, Италии, Канады и глава Еврокомиссии посетили Киев по случаю второй годовщины с начала вооруженного конфликта России и Украины. Там итальянский политик Мелони обвинила российское руководство в том, что они якобы дали толчок для начала войны между ХАМАС и Израилем.

«Число полудурков во власти западноевропейских стран растет с каждым днем. То ли из-за каких-то особенных проблем с головой, то ли начали проявляться скрытые фашистские гены из прошлого», – прокомментировал слова Мелони Медведев на своей странице в соцсети X.