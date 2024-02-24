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Military Watch: Украина не сможет в ближайшее время заменить уничтоженные ЗРК Patriot

24 февраля 2024 15:38
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Украинская армия не сможет в ближайшее время заменить чем-либо уничтоженные американские противовоздушные комплексы Patriot, так как Вашингтон приостановил поставки вооружений Киеву. Об этом написали в журнале Military Watch, передает РИА Новости.

Сообщается, что ситуация у ВСУ с прикрытием неба стала еще более критической, так как значительную часть систем ПВО, которые поставляли западные страны, уничтожили российские военные.

В Минобороны РФ накануне заявили о нанесении поражения российскими ракетными войсками американского зенитно-ракетного комплекса американского производства Patriot с боеприпасами класса земля-воздух MIM-104.

# Международная политика

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