Результаты дебатов кандидатов в президенты США заняли первые полосы зарубежных газет

Первые опросы общественного мнения отдают победу Харрис. 44 % зрителей посчитали, что она лучше понимает их проблемы. Однако экономические реформы политика американцы не поддержали. В этой сфере преимущество было на стороне Трампа. Ряд аналитиков отмечает, что 90 минут встречи и вовсе прошли впустую. Ожидалось, что дебаты дадут явное преимущество одному из кандидатов, но на деле словесный поединок фактически завершился ничем. Довольны выступлениями своих представителей остались обе партии. А пока Трамп и Харрис состязались на сцене, их сторонники устроили акцию на улице. Задачей демонстрантов было перекричать друг друга.

Без скандалов на дебатах, конечно, не обошлось. Трое на одного – так прокомментировал встречу кандидат от республиканцев. Трамп имел в виду явное подыгрывание модераторов от телеканала ABC Камале Харрис. Кроме того, политики обвинили друг друга во лжи и не раз. Темы, которой бы не коснулись спикеры, пожалуй, не было. Политика – внутренняя и внешняя – в частности, в отношении Украины, социальная сфера, экономика, миграция, меньшинства и, конечно, планы на будущее. Кому поверят американцы, покажет время. Но Трамп после окончания дебатов назвал их лучшими за всю свою политическую карьеру.