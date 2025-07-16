81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Гродно

Они сражались, чтобы мы мирно жили. 16 июля Гродно отмечает важную дату – 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля 1944-го голос Юрия Левитана возвестил, что город очищен от коричневой чумы. 1277 дней оккупации позади.

У Вечного огня был организован торжественный митинг. Каждый год гродненцы вспоминают тех, кто подарил мир, благополучие и радость освобождения. За их доблесть, смелость и отвагу город награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны».

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

Мы помним, что в годы Великой Отечественной войны в городе Гродно погибли более 50 тысяч человек. И это невозможно забыть, потому что война для нас, мы сегодня говорили, это тяжелый урок. Урок о том, как больше ее не допустить.

Я уверен, что мы, плечом к плечу, работая на благо любимого города, помня об этом подвиге, чтя ветеранов, ни в коем случае повторения таких событий не допустим. И это нужно помнить. В этом духе мы должны и воспитываем наших детей и молодежь о том, чтобы помнить.

Сегодня же состоялась церемония передачи капсулы с гродненской землей в Музей боевой славы 51-й гвардейской артиллерийской бригады. В июле 1944 года мужественные бойцы воинского формирования принимали участие в освобождении города над Неманом, за что полк был награжден двумя орденами: за освобождение Гродно орденом Александра Невского и за форсирование Немана, участие в захвате и удержании плацдарма орденом Красного Знамени.