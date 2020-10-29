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Совет Европы раскритиковал Польшу за обращение с задержанными

29 октября 2020 08:48
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Новости Польши. Совет Европы критикует Польшу за обращение с задержанными протестующими. Согласно полученным данным, взятые под стражу активисты часто не получают доступа к адвокату и медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Европы раскритиковал Польшу за обращение с задержанными-1

Их систематически лишают права проинформировать семью о задержании. Также есть данные о неправомерном применении силы со стороны полицейских. При этом сведения о травмах и ранениях плохо документируются или не фиксируются вовсе. Эксперты обеспокоены «полным отсутствием прогресса в деле внедрения базовых мер по защите от насилия со стороны полицейских в Польше».

Совет Европы раскритиковал Польшу за обращение с задержанными-4

Напомним, в сентябре 2019 года делегация Европейского комитета по предупреждению пыток посетила страну, чтобы проинспектировать ряд тюрем и полицейских участков. Власти получили ряд рекомендаций, однако ни одна из них не была соблюдена.

# Акции протеста # Фотофакт

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