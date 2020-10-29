Совет Европы раскритиковал Польшу за обращение с задержанными

Новости Польши. Совет Европы критикует Польшу за обращение с задержанными протестующими. Согласно полученным данным, взятые под стражу активисты часто не получают доступа к адвокату и медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их систематически лишают права проинформировать семью о задержании. Также есть данные о неправомерном применении силы со стороны полицейских. При этом сведения о травмах и ранениях плохо документируются или не фиксируются вовсе. Эксперты обеспокоены «полным отсутствием прогресса в деле внедрения базовых мер по защите от насилия со стороны полицейских в Польше».