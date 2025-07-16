Прямой эфир

Беларусь и Таиланд условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества

16 июля 2025 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Торговля, политика, культура и туризм. Беларусь все более уверенно прокладывает путь к сотрудничеству со странами дальней дуги. Там знают, что такое взаимоуважение и партнерство на равных. Это еще раз подтвердили переговоры, которые провел министр иностранных дел Беларуси в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Таиланд условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества-2

В частности, Максим Рыженков встретился с председателем Национальной ассамблеи Таиланда. Стороны условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества, поддержке друг друга на международной арене. 

Беларусь и Таиланд – страны – партнеры БРИКС, и взгляды на выстраивание внешней политики у них совпадают. Это еще раз было подчеркнуто на встрече глав МИД двух государств: Минск и Бангкок являются приверженцами построения многополярного мира. Из Таиланда Максим Рыженков направится с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

# Международное сотрудничество # Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Беларусь-Таиланд

Другие новости рубрики

Все новости
Товарооборот между Гомельской областью и Китаем увеличился вдвое
16 июля 2025 16:49

Товарооборот между Гомельской областью и Китаем увеличился вдвое

«Порой дети с плохим поведением вырастают очень успешными» – о подростках поговорили с психологом
16 июля 2025 15:35

«Порой дети с плохим поведением вырастают очень успешными» – о подростках поговорили с психологом

Хотят быстрого успеха – о современной молодёжи поговорили с экспертом
16 июля 2025 15:30

Хотят быстрого успеха – о современной молодёжи поговорили с экспертом