Беларусь и Таиланд условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества

Торговля, политика, культура и туризм. Беларусь все более уверенно прокладывает путь к сотрудничеству со странами дальней дуги. Там знают, что такое взаимоуважение и партнерство на равных. Это еще раз подтвердили переговоры, которые провел министр иностранных дел Беларуси в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, Максим Рыженков встретился с председателем Национальной ассамблеи Таиланда. Стороны условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества, поддержке друг друга на международной арене.

Беларусь и Таиланд – страны – партнеры БРИКС, и взгляды на выстраивание внешней политики у них совпадают. Это еще раз было подчеркнуто на встрече глав МИД двух государств: Минск и Бангкок являются приверженцами построения многополярного мира. Из Таиланда Максим Рыженков направится с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.