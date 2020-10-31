«Марш на Варшаву» в Польше закончился столкновением с полицией, десятки человек задержаны

Новости Польши. В Польше, судя по последним событиям, рождается революция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 октября в столице страны прошла самая масштабная акция протеста, вызванная постановлением Конституционного суда о фактическом запрете абортов (хотя эксперты утверждают, что это только предлог).

«Марш на Варшаву» стал кульминацией протестной недели. Сотни тысяч человек съехались в столицу со всей страны. Они требовали отставки правительства и отмены запрета на аборты. Митингующие забрасывали полицейских различными предметами, в том числе бутылками и камнями, использовали пиротехнику.

Действия правоохранителей по отношению к митингующим были жесткими. Полиция применила спецсредства – в ход шли баллончики с перцовым и слезоточивым газом, а также светозвуковые шашки. Десятки человек задержаны.