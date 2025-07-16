Прямой эфир

Дворец Независимости посетили сотрудники «Керамина» и Комитета госконтроля

16 июля 2025 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Залы, где вершится история страны. Во Дворце Независимости продолжаются экскурсии для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дворец Независимости посетили сотрудники «Керамина» и Комитета госконтроля-2

Только сегодня с главным символом суверенитета и государственности ближе познакомились более 200 человек. Среди гостей сотрудники Комитета госконтроля. В столицу приехали представители областных подразделений ведомства. Всего 120 человек из разных уголков Беларуси.

Те, чья основная задача – обеспечение экономической безопасности страны, познакомились с великолепными интерьерами и прониклись уникальной атмосферой. Многие во Дворце Независимости были впервые. Увлекательная и познавательная экскурсия состоялась в преддверии профессионального праздника.

Дворец Независимости посетили сотрудники «Керамина» и Комитета госконтроля-4

Татьяна Слабыш, заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области:
Я всегда хотела сюда попасть и всегда с такой доброй завистью смотрела по телевизору, когда трудовые коллективы здесь ходили, и все спрашивала: когда же мы туда попадем. У меня сегодня день рождения, и я, конечно, такого подарка вообще не ожидала, поэтому масса эмоций, впечатлений. Это здание, здесь соединяется величие красоты, мощи, силы и в то же время доброта, гостеприимство и какая-то теплота.

Дворец Независимости посетили сотрудники «Керамина» и Комитета госконтроля-6

Владимир Годяцкий, председатель Комитета государственного контроля Витебской области:
Дворец Независимости полностью олицетворяет понятие независимости. Он создан руками наших людей, белорусов, сделано просто все безукоризненно. Тут можно рассматривать все, конечно, часами, потому что каждый элемент, каждая деталь этого Дворца – это шедевр.

Дворец Независимости посетили сотрудники «Керамина» и Комитета госконтроля-8

Впечатлил Дворец независимости и работников «Керамина». Для них экскурсия тоже подарок к празднику. В этом году предприятие по производству строительных материалов отмечает 75-летие основания. Воочию увидеть архитектурную жемчужину Беларуси смогли порядка сотни лучших работников. 

Дворец Независимости посетили сотрудники «Керамина» и Комитета госконтроля-10

Оксана Курейчик, съемщик-укладчик изделий предприятия «Керамин»:
Я в восторге, у меня эмоции. Очень красиво. Очень хотелось посмотреть, потому что всегда, когда ездишь, видишь: здание и здание. Внутри никогда не были. И реально есть что посмотреть, красиво. 

Дворец Независимости посетили сотрудники «Керамина» и Комитета госконтроля-12

Диана Коршак, заместитель начальника отдела финансового менеджмента предприятия «Керамин»:
В первый раз здесь нахожусь, думаю, не последний. И гордость за нашу страну, за нашу нацию. За то, что мы так можем, умеем и тем самым себя транслируем в мир. 

Такие экскурсии стали уже доброй традицией. Главная политическая площадка страны открывает двери для посетителей. Памятные фото из Дворца Независимости есть у тысяч белорусов. И количество желающих посетить архитектурную жемчужину только растет.

# Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Гродно
16 июля 2025 17:08

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Гродно

Проект «Марш Победы» прибыл в Беларусь
16 июля 2025 17:06

Проект «Марш Победы» прибыл в Беларусь

Беларусь и Таиланд условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества
16 июля 2025 16:50

Беларусь и Таиланд условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества