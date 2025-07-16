Дворец Независимости посетили сотрудники «Керамина» и Комитета госконтроля

Залы, где вершится история страны. Во Дворце Независимости продолжаются экскурсии для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Залы, где вершится история страны. Во Дворце Независимости продолжаются экскурсии для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только сегодня с главным символом суверенитета и государственности ближе познакомились более 200 человек. Среди гостей сотрудники Комитета госконтроля. В столицу приехали представители областных подразделений ведомства. Всего 120 человек из разных уголков Беларуси.
Те, чья основная задача – обеспечение экономической безопасности страны, познакомились с великолепными интерьерами и прониклись уникальной атмосферой. Многие во Дворце Независимости были впервые. Увлекательная и познавательная экскурсия состоялась в преддверии профессионального праздника.
Татьяна Слабыш, заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области:
Я всегда хотела сюда попасть и всегда с такой доброй завистью смотрела по телевизору, когда трудовые коллективы здесь ходили, и все спрашивала: когда же мы туда попадем. У меня сегодня день рождения, и я, конечно, такого подарка вообще не ожидала, поэтому масса эмоций, впечатлений. Это здание, здесь соединяется величие красоты, мощи, силы и в то же время доброта, гостеприимство и какая-то теплота.
Владимир Годяцкий, председатель Комитета государственного контроля Витебской области:
Дворец Независимости полностью олицетворяет понятие независимости. Он создан руками наших людей, белорусов, сделано просто все безукоризненно. Тут можно рассматривать все, конечно, часами, потому что каждый элемент, каждая деталь этого Дворца – это шедевр.
Впечатлил Дворец независимости и работников «Керамина». Для них экскурсия тоже подарок к празднику. В этом году предприятие по производству строительных материалов отмечает 75-летие основания. Воочию увидеть архитектурную жемчужину Беларуси смогли порядка сотни лучших работников.
Оксана Курейчик, съемщик-укладчик изделий предприятия «Керамин»:
Я в восторге, у меня эмоции. Очень красиво. Очень хотелось посмотреть, потому что всегда, когда ездишь, видишь: здание и здание. Внутри никогда не были. И реально есть что посмотреть, красиво.
Диана Коршак, заместитель начальника отдела финансового менеджмента предприятия «Керамин»:
В первый раз здесь нахожусь, думаю, не последний. И гордость за нашу страну, за нашу нацию. За то, что мы так можем, умеем и тем самым себя транслируем в мир.
Такие экскурсии стали уже доброй традицией. Главная политическая площадка страны открывает двери для посетителей. Памятные фото из Дворца Независимости есть у тысяч белорусов. И количество желающих посетить архитектурную жемчужину только растет.