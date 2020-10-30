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Президент Польши после массовых протестов предложил ослабить запрет абортов

30 октября 2020 17:11
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Новости Польши. Анджей Дуда предложил ослабить запрет абортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Польши после массовых протестов предложил ослабить запрет абортов-1

После нескольких дней массовых протестов президент Польши заявил, что внесет в Сейм проект поправок в Закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости абортов. Проект будет предусматривать, что аборты станут разрешены в случае летальных дефектов, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

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Президент Польши после массовых протестов предложил ослабить запрет абортов-4

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял решение о запрете абортов по причине патологии плода. После этого по всей стране начались акции протеста. Тем временем польская прокуратура предлагает для организаторов митингов назначать до 8 лет лишения свободы.

Президент Польши после массовых протестов предложил ослабить запрет абортов-7

Из-за того, что в стране по причине пандемии запрещены массовые мероприятия, призывы к протестам будут расценены как преступление против общественной безопасности.

# Акции протеста # Фотофакт

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