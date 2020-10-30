Президент Польши после массовых протестов предложил ослабить запрет абортов

После нескольких дней массовых протестов президент Польши заявил, что внесет в Сейм проект поправок в Закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости абортов. Проект будет предусматривать, что аборты станут разрешены в случае летальных дефектов, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

Демонстранты со всех уголков Польши намерены заблокировать Варшаву