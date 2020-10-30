Президент Польши после массовых протестов предложил ослабить запрет абортов

Новости Польши. Анджей Дуда предложил ослабить запрет абортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Анджей Дуда предложил ослабить запрет абортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После нескольких дней массовых протестов президент Польши заявил, что внесет в Сейм проект поправок в Закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости абортов. Проект будет предусматривать, что аборты станут разрешены в случае летальных дефектов, но не в случае диагностики синдрома Дауна.
Демонстранты со всех уголков Польши намерены заблокировать Варшаву
Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял решение о запрете абортов по причине патологии плода. После этого по всей стране начались акции протеста. Тем временем польская прокуратура предлагает для организаторов митингов назначать до 8 лет лишения свободы.
Из-за того, что в стране по причине пандемии запрещены массовые мероприятия, призывы к протестам будут расценены как преступление против общественной безопасности.