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Есть риск новых беспорядков. До 7 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта

25 января 2021 14:37
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Новости США. До 7 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта из-за риска новых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские СМИ говорят, что возможность их организации обсуждается экстремистами.

Есть риск новых беспорядков. До 7 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта-1

В США предложили перенести голосование по импичменту Трампа на середину февраля

Есть риск новых беспорядков. До 7 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта-3

Численность военных может быть скорректирована в зависимости от запросов местных правоохранительных органов. Будут ли вооружены гвардейцы, тоже решат на федеральном уровне.

В Сенат Конгресса передадут Резолюцию об импичменте 45-го президента США. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Через неделю после штурма Капитолия Палата представителей вынесла импичмент главе государства.

Есть риск новых беспорядков. До 7 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта-6

В случае утверждения данного решения в Сенате Трамп больше никогда не сможет баллотироваться на пост президента США. 

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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