Есть риск новых беспорядков. До 7 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта

Новости США. До 7 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта из-за риска новых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Американские СМИ говорят, что возможность их организации обсуждается экстремистами.
Новости США. До 7 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта из-за риска новых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Американские СМИ говорят, что возможность их организации обсуждается экстремистами.
Численность военных может быть скорректирована в зависимости от запросов местных правоохранительных органов. Будут ли вооружены гвардейцы, тоже решат на федеральном уровне.
В Сенат Конгресса передадут Резолюцию об импичменте 45-го президента США. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Через неделю после штурма Капитолия Палата представителей вынесла импичмент главе государства.
В случае утверждения данного решения в Сенате Трамп больше никогда не сможет баллотироваться на пост президента США.