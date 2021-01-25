Есть риск новых беспорядков. До 7 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта

Новости США. До 7 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта из-за риска новых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Численность военных может быть скорректирована в зависимости от запросов местных правоохранительных органов. Будут ли вооружены гвардейцы, тоже решат на федеральном уровне.

В Сенат Конгресса передадут Резолюцию об импичменте 45-го президента США. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Через неделю после штурма Капитолия Палата представителей вынесла импичмент главе государства.