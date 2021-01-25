Вопрос о независимости Шотландии могут снова вынести на референдум
Новости Великобритании. Вопрос о независимости Шотландии могут снова вынести на референдум. Первый министр Никола Стерджен намерена поднять этот вопрос в случае победы ее партии на парламентских выборах, которые пройдут в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно соцопросам, идею плебисцита поддерживает большинство шотландских избирателей. В случае, если страна станет независимой, она сможет присоединиться к Евросоюзу.
На референдуме по Brexit большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС. Напомним, прошлый референдум по вопросу независимости прошел в сентябре 2014 года. Тогда 55 % избирателей заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства.