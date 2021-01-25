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На его счету более тысячи хитов, которые любят во всём мире. Вячеслав Добрынин отмечает 75-летие

25 января 2021 14:02
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Новости России. «Бабушки-старушки», «Синий туман», «Колдовское озеро». Автор и исполнитель хитов на все времена Вячеслав Добрынин 25 января отмечает 75-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С днем рождения народного артиста России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.  

На его счету более тысячи хитов, которые любят во всём мире. Вячеслав Добрынин отмечает 75-летие-1

Поклонники творчества Добрынина есть во всем мире. На его счету более тысячи хитов, которые исполнили Анна Герман, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару, Иосиф Кобзон и многие другие.  

Всего он написал около тысячи песен. А за свою блестящую карьеру он много раз становился лауреатом различных фестивалей и конкурсов.  

# Юбилеи # Вячеслав Добрынин # Александр Лукашенко # Лев Лещенко # София Ротару # Иосиф Кобзон # Анна Герман # Алла Пугачёва # Фотофакт

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