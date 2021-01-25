На его счету более тысячи хитов, которые любят во всём мире. Вячеслав Добрынин отмечает 75-летие

Новости России. «Бабушки-старушки», «Синий туман», «Колдовское озеро». Автор и исполнитель хитов на все времена Вячеслав Добрынин 25 января отмечает 75-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поклонники творчества Добрынина есть во всем мире. На его счету более тысячи хитов, которые исполнили Анна Герман, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару, Иосиф Кобзон и многие другие.

Всего он написал около тысячи песен. А за свою блестящую карьеру он много раз становился лауреатом различных фестивалей и конкурсов.