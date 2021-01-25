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В Швейцарии лётчиков решили переучивать на машинистов из-за кризиса в авиаотрасли

25 января 2021 12:49
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Новости Швейцарии. В Швейцарии в связи с кризисом в авиаотрасли, вызванным пандемией, летчиков решили переучить на машинистов локомотивов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос о переквалификации стоит на повестке вот уже несколько месяцев.

В Швейцарии лётчиков решили переучивать на машинистов из-за кризиса в авиаотрасли-1

Компанию по переподготовке летного состава проводит Швейцарская ассоциация пилотов. Организация защищает интересы летчиков в том, что касается условий труда, финансовой компенсации и долгосрочной занятости.

Швейцарские железные дороги, которым не хватает машинистов поездов, заинтересованы в проекте. Подобный опыт в будущем могут перенять и другие страны Европы.

В Швейцарии лётчиков решили переучивать на машинистов из-за кризиса в авиаотрасли-4

К слову, эксперты считают, что пассажиропоток в авиаотрасли вернется на доковидный уровень не ранее 2024 года.

# Коронавирус # Фотофакт

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