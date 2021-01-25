В Швейцарии лётчиков решили переучивать на машинистов из-за кризиса в авиаотрасли
Новости Швейцарии. В Швейцарии в связи с кризисом в авиаотрасли, вызванным пандемией, летчиков решили переучить на машинистов локомотивов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос о переквалификации стоит на повестке вот уже несколько месяцев.
Компанию по переподготовке летного состава проводит Швейцарская ассоциация пилотов. Организация защищает интересы летчиков в том, что касается условий труда, финансовой компенсации и долгосрочной занятости.
Швейцарские железные дороги, которым не хватает машинистов поездов, заинтересованы в проекте. Подобный опыт в будущем могут перенять и другие страны Европы.
К слову, эксперты считают, что пассажиропоток в авиаотрасли вернется на доковидный уровень не ранее 2024 года.