В Швейцарии лётчиков решили переучивать на машинистов из-за кризиса в авиаотрасли

Новости Швейцарии. В Швейцарии в связи с кризисом в авиаотрасли, вызванным пандемией, летчиков решили переучить на машинистов локомотивов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос о переквалификации стоит на повестке вот уже несколько месяцев.

Компанию по переподготовке летного состава проводит Швейцарская ассоциация пилотов. Организация защищает интересы летчиков в том, что касается условий труда, финансовой компенсации и долгосрочной занятости. Швейцарские железные дороги, которым не хватает машинистов поездов, заинтересованы в проекте. Подобный опыт в будущем могут перенять и другие страны Европы.