В плане военных угроз этот год был непростым. Мы видели эскалацию на Ближнем Востоке и в Украине. А что принесет год Змеи? Что касается ситуации в Украине, то большинство экспертов сходятся во мнении, что перспективы переговоров в новом году достаточно туманны. Москва и Киев находятся в очередной точке срыва мирного процесса. Хотя за весь период кризиса было несколько моментов, когда соглашения могли быть достигнуты. Первый – переговоры в Беларуси и в Турции, но Украина тогда просто выиграла время и свернула диалог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Второй момент – зерновая сделка, которая также оказалась обманом. Сорвались переговоры и этим летом, когда стороны договорились об остановке ударов по инфраструктуре, но в августе началась Курская операция ВСУ. Ну и новый виток эскалации мы наблюдали в декабре. Поэтому и начало нового года не несет явных надежд на переговоры. Украина снижает призывной возраст, а Кремль заявляет, что хоть и готов к нормализации ситуации, но с Зеленским подписывать ничего не будет до новых выборов. Видимо, дальнейшую судьбу Украины будут решать уже с Трампом, на которого возлагались определенные надежды по разрешению кризиса.

По данным американских медиа, избранный президент США за последние 2 года чаще всего обещал урегулировать конфликт в Украине. 33 раза звучали эти заявления. Трамп говорил, что может это сделать буквально за сутки. Но одно дело – говорить. Вот что по этому поводу заявлял наш Президент. Лукашенко: если Трамп прекратит все войны, мы направим петицию на присвоение ему Нобелевской премии. Аналитики гадают, что с приходом Трампа ждет Ближний Восток. В этом году в регионе старые обиды вспыхнули с новой силой. И были моменты, когда казалось, что глобального конфликта уже не избежать. Больше всего опасений было связано с Ираном.

Этот год для него завершился разрушением «Оси сопротивления», которая 10 лет строилась в Ливане, Сирии и Палестине. После падения власти Асада у Тегерана осталась единственная безопасная сухопутная граница, с Арменией, но и там возникли проблемы в связи с возможным выводом российских баз. Поэтому на Ближнем Востоке в будущем году будут замыкать кольцо блокады вокруг Ирана. Это очевидная цель Запада на ближайшие 5-10 лет.