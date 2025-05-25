«Правильно сказал белорусский лидер, что Евросоюз – это тоталитарная структура. Почему? Потому что у них теперь есть собственная идеология, где эти некие новые европейские ценности навязываются и подменяют национальные ценности, национальные культурные традиции государств».
«У них позиция часто меняется, часто у них появляются новые вводные, причем это касается не только ситуации вокруг Украины, например, вокруг Ирана то же самое происходит».
Видимо, дальнейшую судьбу Украины будут решать уже с Трампом, на которого возлагались определенные надежды по разрешению кризиса.
Если саммит БРИКС в Казани – это громкий голос о желаниях глобального большинства, то визит белорусского лидера в страны Залива – это конкретные шаги рождения многополярного мира.
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