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Новости по тегу #Кирилл Семенов

Семёнов: будущее ЕС в ближайшее 10-летие может стоять крайне остро, выборы в Румынии это показали
25 мая 2025 19:35

Семёнов: будущее ЕС в ближайшее 10-летие может стоять крайне остро, выборы в Румынии это показали

Политолог: скорее всего, США не откажутся от поддержки Украины, вопрос только в её масштабах
25 мая 2025 19:09

Политолог: скорее всего, США не откажутся от поддержки Украины, вопрос только в её масштабах

Эскалация на Ближнем Востоке и в Украине – чего ждать в 2025-м?
29 декабря 2024 18:36

Эскалация на Ближнем Востоке и в Украине – чего ждать в 2025-м?

Семёнов: Беларусь – наиболее развитая страна с серьёзной технологической и промышленной базой
22 декабря 2024 17:26

Семёнов: Беларусь – наиболее развитая страна с серьёзной технологической и промышленной базой

Беларусь на 21-м месте. В олимпийском Пекине разыграно 7 комплектов медалей
11 февраля 2022 21:06

Беларусь на 21-м месте. В олимпийском Пекине разыграно 7 комплектов медалей