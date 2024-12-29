Украина является самой коррумпированной страной в Европе, пишет РИА Новости со ссылкой на American Thinker.

Издание отмечает, что в данный момент в Европе не найти страну, которая превосходила бы по коррумпированности Украину.

По мнению обозревателя, Киев принесет Вашингтону только финансовые проблемы, если украинские власти продолжат идти лишь к своему обогащению, не поддерживая интересы Штатов.