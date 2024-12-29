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В США считают Украину самой коррумпированной страной

29 декабря 2024 11:37
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Украина является самой коррумпированной страной в Европе, пишет РИА Новости со ссылкой на American Thinker.

В США считают Украину самой коррумпированной страной-1

Издание отмечает, что в данный момент в Европе не найти страну, которая превосходила бы по коррумпированности Украину.

По мнению обозревателя, Киев принесет Вашингтону только финансовые проблемы, если украинские власти продолжат идти лишь к своему обогащению, не поддерживая интересы Штатов.

# Международная политика

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