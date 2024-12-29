Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Республике Корея

По последним данным, при крушении самолета в Республике Корея погибли 179 человек. Соболезнования народу Республики Корея выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новость о многочисленных человеческих жертвах в Беларуси восприняли с большой болью и сочувствием, отметил Президент. Он также направил слова поддержки и утешения семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления – пострадавшим.

Известно, что выжить удалось двоим. Это пассажир и стюардесса, которые в момент случившегося находились в хвостовой части судна.