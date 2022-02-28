ЕС закрыл небо для всех российских самолётов, в том числе и частных

Очередным санкционным шагом ЕС в отношении России стало объявление полной воздушной блокады для авиации. Небо Европы закрыто для всех самолетов, находящихся в собственности и контролируемых Россией, в том числе частных. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посадка, взлет или пролет запрещен по всей территории Евросоюза. Исключением могут стать только гуманитарные рейсы. В связи с закрытием воздушного пространства российское правительство организует вывоз своих граждан из европейских стран. Списки тех, кому необходимо содействие в возвращении, сейчас формируются. График будет сформирован после уточнения требуемых провозных объемов.
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