Уравнять права мужчин и женщин, запретить клонирование людей. Как менялись Конституции разных стран?

Беларусь проводит четвертый в суверенной истории референдум, который определит, изменится ли наша Конституция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но за последние 30 с небольшим лет мы не впервые задумываемся над актуальностью Основного закона. Так, на референдуме в 1995-м уже выносился вопрос об изменениях в Конституцию. Буквально через год, в 1996-м – новые поправки и новый плебисцит. В 2022 году правовая реконструкция главного документа продолжается. Отметим, конституционные реформы идут не только в Беларуси. Например, в Азербайджане за 20 лет состоялось пять референдумов по изменению Основного закона, а в Узбекистане поправки вносили уже более десятка раз. Анастасия Ярощик-Корниенко изучила детали конституционной модернизации разных стран.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Закрепить права искусственного интеллекта или животных, а может и вовсе прописать обязанности роботов? Так или иначе, но все без исключения страны мира обсуждают поправки в Конституцию. С начала XXI века 785 раз государства рассматривали изменения в свои Основные законы.

Артем Пухов, доцент кафедры уголовного права юридического факультета БГУ, член Конституционной комиссии:

Среднемировой показатель изменений конституционного текста эквивалентен одному разу в 15-16 лет. Жизнь, развитие общественных отношений, общества, государства сегодня более динамичны, чем даже 10, 20, 30, не говоря уже про 50 или 100 лет назад. Соответственно, Основной закон, безусловно, должен быть реальным отражением той действительности, которая есть в государстве и обществе.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Только за последние десятилетия свои правовые основы уже пересмотрели более полусотни стран. Тенденция к совершенствованию главного закона подтверждается новой редакцией Конституции Армении, десятой версией важного документа Швейцарии, пятой – Казахстана, третьей – Турции, совсем недавно изменения внесла и Россия. И этот список дополним. Конституция США – компактная, всего-то 4 400 слов. Но и она менялась. Уже внесены 27 поправок. Любопытно: еще в 1789 году поступило предложение ограничить права конгрессменов повышать себе зарплату, но утвердили инициативу лишь спустя 203 года. Анастасия Ярощик-Корниенко:

А вот один из самых объемных Основных законов у Индии – 448 статей и сотни правок. Написан он настолько сложным языком, что даже жителям страны трудно разобраться. В Конституции Эквадора прописаны права природы. Отсюда и определение – самый «зеленый» основной общественный договор в мире. По сути, закон закрепил право естественного мира на восстановление, существование и воспроизводство. «Самая непостоянная» – так называют эксперты высший законодательный документ Франции. Здесь принято 15 Конституций. Самый произвольно составленный Основной закон у Исландии, ее редактировали аж 950 граждан, которых выбрали с помощью лотереи.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Германия. Здесь закон об изменении или дополнении в Конституцию принимается большинством голосов верхней и нижней палат парламента. Тем не менее только с 1949 по 1990 годы внесли 115 изменений и дополнений. Развитие научно-технологического прогресса то и дело находит преломление. Возьмем область биомедицины. Сербия прописала запрет на клонирование людей, то же сделала Венгрия в 2011-м. А вот и реакция на ухудшение экологии, а также голод. В Марокко в законодательном базисе в 2011 году закрепили право на доступ к воде, а Мальдивы в 2008-м – на чистую воду. Да что там, Непал прописал право на пищу. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Еще одно направление конституционных изменений – это создание новых государственных органов. Основной закон Марокко 2011 года учредил Совет по конкуренции, Национальный орган честности, Совет по предупреждению и борьбе с коррупцией. Очередной вектор конституционной модернизации в мире – совершенствование институтов государства, перераспределение полномочий между ветвями власти. В 2003 году на референдуме граждане Лихтенштейна поддержали инициативу предоставить главе государства право распускать правительство, накладывать вето на законопроекты и назначать судей. А в 2020-м внесли поправку, которая получила название «половина на половину», она касается законодательного закрепления равноправия мужчин и женщин при занятии должностей.