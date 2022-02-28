ЕС планирует вооружать украинцев. На эти цели выделят 450 миллионов евро

Ситуация в Украине остается напряженной. Евросоюз будет вооружать украинцев. В Брюсселе официально заявили о начале поставок оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о планах потратить на эти цели 450 миллионов евро. Еще 50 миллионов дадут на другие расходы. Свои намерения в ЕС объясняют особыми обстоятельствами: «Украина подверглась нападению». Впрочем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение своих коллег о военпомощи падением еще одного табу – «табу на поставку оружия во время войны».

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