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В Дании используют два конверта, а латыши могут изменить своё решение. Как проходит досрочное голосование за рубежом?

27 февраля 2022 22:02
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В Беларуси досрочное голосование проходило с 22 по 26 февраля. По данным ЦИК, за эти дни на участки пришли почти 43 % белорусов, включенных в списки для голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В Дании используют два конверта, а латыши могут изменить своё решение. Как проходит досрочное голосование за рубежом?-1

Вообще, досрочное голосование весьма распространенная международная практика. К примеру, в Дании в это время для большей безопасности используют два конверта.  

В Дании используют два конверта, а латыши могут изменить своё решение. Как проходит досрочное голосование за рубежом?-4

В Латвии те, кто проголосовал досрочно, в основной день могут изменить свое решение. В разных странах оно может длиться от 3 до 70 дней и имеет свои особенности. Но в чем сходятся все организаторы плебисцитов – это удобно. Тем более во время пандемии.  

# Референдум # Фотофакт

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