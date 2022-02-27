В Дании используют два конверта, а латыши могут изменить своё решение. Как проходит досрочное голосование за рубежом?

В Беларуси досрочное голосование проходило с 22 по 26 февраля. По данным ЦИК , за эти дни на участки пришли почти 43 % белорусов, включенных в списки для голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вообще, досрочное голосование весьма распространенная международная практика. К примеру, в Дании в это время для большей безопасности используют два конверта.

В Латвии те, кто проголосовал досрочно, в основной день могут изменить свое решение. В разных странах оно может длиться от 3 до 70 дней и имеет свои особенности. Но в чем сходятся все организаторы плебисцитов – это удобно. Тем более во время пандемии.