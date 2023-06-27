Ермак: Украина планирует получить истребители F-16 до конца 2023 года

Украина планирует получить истребители F-16 от западных союзников до конца 2023 года. Об этом рассказал в интервью украинским журналистам руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает РИА Новости.

По его мнению, большинство стран авиационной коалиции готовы предоставить Украине истребители F-16, но ряд государств может столкнуться с проблемами технического характера и задержками в поставках.

В предыдущих сообщениях неназванных западных чиновников утверждалось, что до сих пор не определены страны-поставщики истребителей для Украины. Россия выразила протест по поводу поставок оружия в Украину и заявила, что любые такие поставки станут мишенью для России.